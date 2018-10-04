Крушение вертолета под Костромой: найдены останки четвертого погибшего

Солигалич, Костромская область, , 14:02 — REGNUM На борту разбившегося в Костромской области вертолета AS-350 находились четыре человека, останки последнего погибшего были обнаружены в ходе работ на месте происшествия, сообщает 4 октября ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба.

— сказал он.

«В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров»,

Напомним, авиапроисшествие произошло 3 октября в районе нежилой деревни Вонышево в Солигалическом районе Костромской области. Среди погибших — заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

В настоящее время рассматривается три основные версии произошедшего — отказ техники, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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