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Крушение вертолета под Костромой: найдены останки четвертого погибшего

Происшествия

Всего на борту находились пилот и трое пассажиров

Солигалич, Костромская область, 4 октября 2018, 14:02 — REGNUM  На борту разбившегося в Костромской области вертолета AS-350 находились четыре человека, останки последнего погибшего были обнаружены в ходе работ на месте происшествия, сообщает 4 октября ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», — сказал он.

Напомним, авиапроисшествие произошло 3 октября в районе нежилой деревни Вонышево в Солигалическом районе Костромской области. Среди погибших — заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

В настоящее время рассматривается три основные версии произошедшего — отказ техники, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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