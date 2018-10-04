Приговор похитителям мэра Воронежа вступил в законную силу

Воронеж, , 13:57 — REGNUM Приговор в отношении троих похитителей Вадима Кстенина, в настоящее время — главы города Воронежа, вступил в силу 4 октября. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Он сообщил, что ранее приговор в отношении братьев Котиевых, вынесенный Советским судом, их защита пыталась обжаловать в областном суде. Сегодня, 4 октября, решение, вынесенное судом первой инстанции, оставлено без изменений, сегодня же оно вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, по уголовному делу в качестве обвиняемых проходили 48-летний Руслан Котиев, 43-летний Алихан Котиев и 39-летний Магомед Котиев. 29 мая 2015 года, как установлено в суде, фигуранты дела похитили Вадима Кстенина, на тот момент — главу департамента ЖКХ Воронежской области. Его вывезли на окраину города в лесной массив и потребовали выкуп. Изначально похитители рассчитывали получить 5 млн долларов США, но позже снизили требования до 5 млн, но уже рублей. Кстенин обещал деньги передать, договорившись с преступниками о встрече у моста через реку Воронеж в направлении села Ступино Рамонского района Воронежской области. Позже Котиевы были задержаны правоохранительными органами.

Приговором суда Руслану Котиеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Алихану и Магомеду Котиевым — по 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что в апреле 2018 года Вадим Кстенин был утвержден на посту мэра Воронежа.

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