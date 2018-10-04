Отверстие в борту «Союза МС-09» не помешает его спуску с орбиты — Роскосмос

Москва, , 13:44 — REGNUM Специалисты Роскосмоса уверены, что заделанное герметиком отверстие в стенке пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-09» не скажется на безопасности его возвращения на землю. Об этом 4 октября сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, на полное устранение проблемы указывает тот факт, что не было принято решение о досрочном спуске с орбиты. Также Крикалев подчеркнул, что спуск «Союза МС-09» будет производиться по плану — в декабре 2018 года.

Напомним, в конце августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха через небольшое отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Космонавты оперативно заклеили дырку специальным герметиком, и утечка прекратилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что вероятность появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09» по причине производственного брака исключена специальной комиссией. По словам главы Роскосмоса, остается одна версия ЧП — «преднамеренное воздействие».

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