Четверг, 4 Октября 2018 года
15:23:13 МСК

В Николаеве неизвестные напали на депутатов городского совета

Происшествия

Полиция задержала двух подозреваемых

Николаев, Украина, 4 октября 2018, 13:33 — REGNUM  Депутатов городского совета в Николаеве неизвестные облили отходами, сообщает 4 октября УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел во время заседания Николаевского городского совета. Несколько молодых людей прошли в зал заседаний и вылили на трех депутатов стакан с отходами жизнедеятельности. После этого между депутатами и молодыми людьми завязалась драка, однако полиция разняла конфликтующих. В итоге полицейские задержали двух подозреваемых.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные подожгли автомобиль Toyota депутата Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Владислава Финика. Инцидент произошел в ночь на 26 сентября, в результате никто не пострадал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить