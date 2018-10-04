В Николаеве неизвестные напали на депутатов городского совета

Николаев, Украина, , 13:33 — REGNUM Депутатов городского совета в Николаеве неизвестные облили отходами, сообщает 4 октября УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел во время заседания Николаевского городского совета. Несколько молодых людей прошли в зал заседаний и вылили на трех депутатов стакан с отходами жизнедеятельности. После этого между депутатами и молодыми людьми завязалась драка, однако полиция разняла конфликтующих. В итоге полицейские задержали двух подозреваемых.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные подожгли автомобиль Toyota депутата Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Владислава Финика. Инцидент произошел в ночь на 26 сентября, в результате никто не пострадал.