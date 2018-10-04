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В Тюмени скорую помощь винят в смерти мужчины

Происшествия

Автомобиль застрял в утренней пробке. Проводится служебное разбирательство

Тюмень, 4 октября 2018, 13:36 — REGNUM  В Тюмени скорая помощь застряла в автомобильной пробке и опоздала на вызов. Тем временем скончался мужчина, ради которого её вызывали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл утром 3 октября 2018 года на автозаправочной станции в посёлке Антипино. У мужчины случился сердечный приступ. Скорая помощь, получив сигнал из категории «экстренный», добиралась, по словам очевидцев, до пациента 40 минут. Когда медики приехали, мужчина был в критическом состоянии. Его доставили в окружную больницу № 2, где он скончался. Как сообщают медики, смерть мужчины наступила вследствие сосудистой катастрофы. Сейчас проводится внутренняя проверка: выясняется, могло ли повлиять опоздание скорой помощи на летальный исход.

«Машина скорой ехала на вызов с включенными спецсигналами, но по пути попала в автомобильную пробку, характерную для утреннего времени. Возможности объезда в том районе нет», — пояснила причины долгой задержки прибытия скорой пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Напомним, в Екатеринбурге недавно, 17 сентября, также обвиняли скорую помощь в смерти пятиклассника. Во время урока школьник почувствовал себя плохо и жаловался на головную боль. В медпункте ему измерили артериальное давление, которое оказалось очень высоким. Вызвали скорую помощь, которая добиралась до школы 20 минут. Ребёнка до больницы живым не довезли.

Читайте ранее в этом сюжете: «Медицина не в силах»: горздрав Екатеринбурга о смерти пятиклассника

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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