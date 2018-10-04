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Граждане РФ не пострадали при землетрясении в Индонезии — Захарова

Происшествия

По последним данным, жертвами землетрясения стали более 1400 человек

Граждане РФ не пострадали при землетрясении в Индонезии — Захарова
Иван Шилов © ИА REGNUM
Землетрясение

Москва, 4 октября 2018, 12:41 — REGNUM  Среди погибших и пострадавших в результате землетрясения и цунами в Индонезии граждан России нет, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российских граждан среди погибших и раненых нет», — заявила Захарова.

По ее словам, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев направили соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо.

Напомним, жертвами серии землетрясений и последовавшего за ними цунами на острове Сулавеси в Индонезии, по последним данным, стали более 1400 человек.

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МИД России
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