Четверг, 4 Октября 2018 года
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Полиция ранила в живот мужчину, напавшего на больницу с ножом

Происшествия

О других пострадавших не сообщается

Сидней, Австралия, 4 октября 2018, 12:06 — REGNUM  Полиция Австралии застрелила 4 октября мужчину, ворвавшегося с холодным оружием в одну из больниц Сиднея, сообщает Daily Mercury.

По имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел около 16:10 по местному времени. Неизвестный ворвался в больницу Непин, расположенную в пригороде Сиднея Пенрит, и стал размахивать холодным оружием, угрожая находящимся в здании людям.

Когда он бросился к сотрудникам полиции, правоохранители открыли огонь и ранили его в живот. В результате больница была закрыта.

При нападавшем была найдена записка, в которой указывалось, что в припаркованном у здания автомобиле заложена бомба. На место происшествия были также вызваны эксперты-взрывотехники и сотрудники полиции особого назначения.

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