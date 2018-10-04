В Новгородской области судебный пристав получила срок за взятки

Великий Новгород, , 12:03 — REGNUM В Великом Новгороде на четыре года колонии за взятки осуждена судебный пристав. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба Следственного управления СКР по Новгородской области.

Следствием установлено, что судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Новгородского, Батецкого и Крестецкого районов области лично получала взятки «за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя».

По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая предложила местной жительнице за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы задолженности прекратить в отношении нее исполнительные производство. Злоумышленница сообщила номер банковской карты, на который попросила перевести 6 тыс. рублей.

«Во время совместных мероприятий сотрудников УФСБ, СКР, представителей собственной безопасности УФССП при передаче оставшейся суммы взятки в размере 26 тыс. рублей обвиняемая была задержана», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.