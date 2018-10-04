Один человек пострадал при взрыве сигнальной ракеты в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Один человек получил травмы средней степени тяжести в результате взрыва пиротехнического изделия в административном здании ОАО «Порт Санкт-Петербург» на Межевом канале Северной столицы утром 4 октября.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на месте ЧП работают спасатели и представители правоохранительных органов, в частности взрывотехники ОМОН Росгвардии.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии о Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о хлопке в административном здании на Межевой улице, 5, поступило 4 октября, около 09:25. Пострадал работник и было разбито стекло в кабинете.

«На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты ОМОН ГУ Росгвардии, по предварительным выводам которых, инцидент явился результатом срабатывания сигнальной ракеты при неосторожном обращении с ней. Иных опасных предметов не обнаружено», — отметили в региональном Главке Росгвардии.

Взрыв не привел к разрушениям и пожару, однако на время осмотра места ЧП из здания было выведено от 140 до 400 человек. Пострадавший человек госпитализирован.

У дома № 5 по Межевому каналу, где произошло ЧП, движение транспорта затруднено.