В ДТП с трактором в Брянской области погибли четыре человека

Брянск, , 11:56 — REGNUM В Брянской области в ДТП с участием трактором погибли четыре человека, среди них — двое несовершеннолетних детей. За рулем автомобиля, в котором ехали все погибшие, находился мужчина, лишенный прав за пьяную езду, сообщила 4 октября пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Авария произошла примерно в 6:40 на трассе «Брянск-Новозыбков-Мглин» в Мглинском районе. За рулем автомобиля ВАЗ-21 093 находился 39-летний водитель, который был лишен водительских прав за управление машиной в пьяном виде. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу. Навстречу ему двигался трактор, из-за столкновения с которым легковушка съехала в кювет.

«В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку.