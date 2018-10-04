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СКР опроверг информацию о личности убитого в селе в Якутии

Происшествия

В настоящее время ведется поиск нападавшего

Якутск, 4 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Информация о том, что убитый в якутском селе Абага был сотрудником МЧС, не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По ее словам, убитый мужчина, обнаруженный во дворе одного из частных домов, был кочегаром.

В настоящее время ведется поиск нападавшего.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Якутии от рук неизвестного погиб сотрудник МЧС. Преступление было совершено в селе Абага.

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Бытовые убийства
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