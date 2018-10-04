Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших от взрыва детей

Нижний Новгород, , 11:48 — REGNUM Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород тяжелобольных подростков, пострадавших при взрыве газа в одной из школ Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

Санитарно-эвакуационный самолет «Сухой Суперджет 100» оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. На протяжении полета подросткам оказывалась необходимая медицинская помощь.

Читайте также: При взрыве газа в спортзале в Дагестане пострадали пятеро подростков

Детей сопровождали специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России, а также психолог центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Подростки госпитализированы в Ожоговый центр приволжского исследовательского медицинского института.

Читайте также: По факту взрыва в спортзале в Дагестане возбуждено уголовное дело

По данным вуза, в Нижний Новгород доставлены трое подростков — два из них с ожогами 40% тела, еще у одного ребенка площадь поражения ожогами составляет 80% тела, он находится на искусственной вентиляции легких.

Специалисты ПИМУ 4 октября вылетят в Махачкалу для консультирования двух пациентов, находящихся в местных больницах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 октября, в тренерской комнате здания спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси. В результате происшествия пятеро подростков получили тяжелые травмы.

Читайте также: Взрыв в школе в Дагестане: дети давно жаловались на запах газа в спортзале

По факту взрыва возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По итогам осмотра места происшествия было установлено, что причиной взрыва стала утечка в газовой трубе, проходящей впритык к зданию. Через трещины в стенах помещения газ попадал внутрь и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси.

Читайте также: Дагестан: Пострадавших в результате взрыва транспортируют в Нижний Новгород