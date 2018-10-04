Четверг, 4 Октября 2018 года
11:46:31 МСК

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1400 человек

Происшествия

28 сентября текущего года в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии произошло мощное землетрясение

Джакарта, 4 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Жертвами серии землетрясений и последовавшего за ними цунами на острове Сулавеси в Индонезии, по последним данным, стали более 1400 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

«Число людей, погибших на прошлой неделе на острове Сулавеси…, выросло до 1424», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 сентября текущего года в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии произошло мощное землетрясение. Стихийное бедствие в стране стало самым масштабным после возникшего в Индийском океане в 2004 г. цунами.

Читайте также: Землетрясение в Индонезии: число жертв приблизилось к 1,4 тыс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить