Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1400 человек

Джакарта, , 11:22 — REGNUM Жертвами серии землетрясений и последовавшего за ними цунами на острове Сулавеси в Индонезии, по последним данным, стали более 1400 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

«Число людей, погибших на прошлой неделе на острове Сулавеси…, выросло до 1424», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 сентября текущего года в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии произошло мощное землетрясение. Стихийное бедствие в стране стало самым масштабным после возникшего в Индийском океане в 2004 г. цунами.

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