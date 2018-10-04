Украинские радикалы облили мэра Гнивани кровью

г. Гнивань, Украина, , 11:09 — REGNUM Глава города Гнивань в Винницкой области Владимир Кулешов подвергся нападению радикалов, сообщает 4 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, инцидент произошел прямо в кабинете мэра. После сессии земельной комиссии администрации города Кулешов отправился в свой кабинет. После этого четыре человека забежали в помещение и облили весь кабинет, включая мэра, веществом красного цвета. Кулешов утверждает, что жидкость, которой его облили, была кровью.

Как отмечает издание, радикалы таким образом выразили свой протест, так как они считают, что мэр Гнивани помогал деятельности Гниванского карьера, сырье из которого якобы использовалось для строительства Крымского моста.

Напомним, ранее украинские радикалы в Киеве испортили автомобили российских дипломатов возле торгового представительства России на Украине.