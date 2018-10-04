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В Кабардино-Балкарии уничтожили подозреваемых в убийстве полицейского

Происшествия

Подозреваемые были заблокированы в одном из помещений сельскохозяйственной фермы на окраине села

Нальчик, 4 октября 2018, 11:08 — REGNUM  В результате спецоперации в Кабардино-Балкарии были уничтожены двое подозреваемых в убийстве сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба республиканского МВД.

По сведениям ведомства, 3 октября на окраине села Атажукино Баксанского района республики было обнаружено тело полицейского с признаками насильственной смерти.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Атажукино полицейскими, совместно с сотрудниками управления Росгвардии по КБР и регионального УФСБ было установлено местонахождение двоих подозреваемых в убийстве участкового», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемые были заблокированы в одном из помещений сельскохозяйственной фермы на окраине села.

«При приближении сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые открыли огонь из автоматического оружия. Ответным огнем преступники были уничтожены», — добавили в полиции.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, следователи возбудили несколько уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии ранее заявили, что одной из целей убийц полицейского 3 октября стало завладение его табельным оружием и боеприпасами.

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