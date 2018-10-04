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В авиакатастрофе под Костромой погиб заместитель генпрокурора РФ

Происшествия

В настоящее время рассматривается три основные версии произошедшего — отказ техники, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия

д. Вонышево, Костромская область, 4 октября 2018, 10:52 — REGNUM  В результате крушения вертолета АS-350 в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, передает «Пятый канал».

По информации телеканала, в катастрофе возле деревни Вонышево погиб также пилот воздушного судна и еще один пассажир. Отмечается, что вертолет рухнул на землю при попытке взлета. В настоящее время рассматривается три основные версии произошедшего — отказ техники, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что 3 октября в Солигалическом районе Костромской области, в районе нежилой деревни Вонышево упал вертолет. По информации пресс-службы губернатора области, на место происшествия выехали спасатели, представители областного ГУ МЧС России и департамента региональной безопасности.

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Авиапроисшествия
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