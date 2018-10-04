Четверг, 4 Октября 2018 года
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Террористы готовят взрыв в метро Дюссельдорфа? — СМИ

Происшествия

Полиция обнаружила возможный сигнал к атаке в телеграм-канале

Дюссельдорф, Германия, 4 октября 2018, 11:02 — REGNUM  Эксперты из немецкого управления уголовной полиции обнаружили угрозу совершения теракта в метро Дюссельдорфа, пишет издание BILD 4 октября.

Послание понятно: мы можем ударить в любое время и в любом месте. Эксперты увидели его в телеграм-канале джихадистов. Это изображение человека в капюшоне, на спине которого присутствует символика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фото с помощью монтажа сделан фон — станция метро Пемпельхофер-штрассе в Дюссельдорфе в момент взрыва.

На фото присутствует текст на арабском: «Крестоносцы! Вы не будете жить в мире и спокойствии, пока в странах мусульман нельзя будет жить в мире».

По мнению экспертов, это фото может служить сигналом к началу действий так называемых «спящих» террористов.

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Теракты в Германии
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