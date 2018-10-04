Четверг, 4 Октября 2018 года
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В Бельгии на химзаводе произошла утечка химического вещества

Происшествия

О причинах ЧП пока не сообщается

провинция Лимбург, Бельгия, 4 октября 2018, 10:43 — REGNUM  На предприятии компании Vynova в бельгийской провинции Лимбург устраняют последствия ЧП. Рано утром 4 октября на химзаводе прогремел взрыв. По экстренных служб, это произошло около 6:45 по местному времени, сообщает телеканал RTL. После взрыва появилось облако газа. Жителям близлежащих домов было рекомендовано держать двери и окна закрытыми.

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За взрывом последовала утечка неназванного химического вещества. К настоящему моменту она ликвидирована, опасности для населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября мощный взрыв произошёл на предприятии по переработке отходов Indaver в порту бельгийского города Антверпена. Взрыв, случившийся при перегрузке жидких отходов из грузовика в резервуар для хранения, вызвал пожар на территории завода. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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