Водитель скутера в Калужской области при задержании пытался съесть наркотик

Кондрово, Калужская область, , 10:39 — REGNUM В городе Кондрово Калужской области задержан молодой человек, который при виде сотрудников полиции предпринял попытку съесть находящиеся при нем наркотики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 октября в УГИБДД УМВД России по Калужской области.

В ведомстве рассказали, что сотрудники ГИБДД обратили внимание на двигавшийся по дороге скутер, водитель которого, увидев полицейских, остановил транспортное средство и пошел пешком по обочине.

Странное поведение мотолюбителя привлекло внимание стражей правопорядка, однако молодой человек не реагировал на вопросы автоинспекторов. Полицейские предположили, что гражданин находится в состоянии опьянения. Вскоре выяснилось, что молодой человек не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством, а скутер не зарегистрирован в установленном порядке.

Предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отверг. Более того, он тут же попытался ликвидировать вещество, которое, по всей видимости, и стало причиной странного поведения: гражданин достал из сумки сверток и попытался съесть его содержимое.

К счастью, употребить все вещество, которое находилось при нем, парню не удалось: автоинспекторы вовремя пресекли эту попытку, а затем в присутствии двух понятых досмотрели его личные вещи. В рюкзаке был обнаружен спичечный коробок, внутри него несколько небольших свертков с веществом белого цвета. Гражданин признался, что обнаруженное — синтетический наркотик. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили слова задержанного.

По версии правоохранителей, 24-летний житель города Кондрово, заказал запрещенное вещество через интернет. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель привлечен к административной ответственности.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере»). Расследование дела продолжается.

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