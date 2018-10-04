Бандиты, убившие участкового в Кабардино-Балкарии, ликвидированы

Нальчик, , 10:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии нейтрализованы преступники, совершившие 3 октября убийство сотрудника полиции. В ходе оперативно-следственных действий подозреваемые в зверском преступлении были выявлены. Было установлено их местонахождение на окраине селения Атажукино, сообщили ИА REGNUM в прессс-службе СКР по региону.

Утром 4 октября 2018 года в дом к бандитам нагрянули силовики. Подозреваемым в убийстве было предложено сдаться, однако они открыли огонь по сотрудникам правопорядка. В ходе боестолкновения боевики были ликвидированы.

В настоящее время проводится осмотр места боестолкновения. Ранее по местам пребывания преступников обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления СВУ, в том числе селитра в емкостях, металлические предметы, для использования в качестве поражающих элементов, а также хвостовик к выстрелу ВОГ, взрыватель УЗРГМ.