В Калуге работника банка подозревают в воровстве денег вкладчиков

Калуга, , 10:36 — REGNUM Бывшее должностное лицо калужского банка подозревается в присовении денег вкладчиков. Об этом 4 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Отмечается, что клиенты банка приходили к сотруднику кредитной организации для получения различных финансовых услуг. Будучи осведомленной о наличии денежных средств на счетах вкладчиков, женщина осуществляла расходные операции, присваивая чужие деньги, и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Позже женщина возвращала часть денежных средств вкладчикам не совсем стандартным способом. Она вводила в заблуждение других клиентов, прося их подтвердить проводимые операции, направленные на пополнение счетов, с которых она ранее снимала денежные средства. Таким образом, она пыталась отвести от себя подозрения.

После того, как неправомерные действия попали в поле зрения не только руководства банковской организации, но и правоохранителей, женщину на период расследования отстранили от занимаемой должности. В этот период ее супруг частично возмещал причиненный клиентам материальный ущерб.

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Кроме того, в ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что сотрудница банка не имела права заходить в электронную клиентскую базу и знакомиться с имеющейся в ней информацией без ведома вкладчиков.

В настоящее время фигурантка уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража» и частью 3 статьи 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации, подозревается в причастности к совершению нескольких эпизодов противоправной деятельности. Сумма причиненного ущерба устанавливается, ведется следствие.

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