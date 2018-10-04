Четверг, 4 Октября 2018 года
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Стали известны подробности убийства полицейского в Кабардино-Балкарии

Происшествия

По факту убийства участкового возбуждено уголовное дело

Нальчик, 4 октября 2018, 10:20 — REGNUM  Следственный комитет по Кабардино-Балкарии начал расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника полиции в Баксанском районе. Оно возбуждено сразу по четырем статьям УК РФ: «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Хищение оружия и боеприпасов с применением насилия опасного для жизни» и «Похищение у гражданина личного документа».

У следствия уже есть версия произошедшего убийства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Подозреваются в нем два человека. Они напали на полицейского 3 октября около 17:00, нанесли не менее 18 ударов ножом в область шеи и туловища. После этого, завладев огнестрельным оружием, произвели два выстрела в область головы и скрылись с места преступления.

В настоящее время организован поиск преступников.

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Напомним, 3 октября в селении Атажукино был найден труп полицейского с множественными огнестрельными и ножевыми ранениями. Погибший являлся участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Баксанский».

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