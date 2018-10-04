В Казани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Казань, , 10:19 — REGNUM Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке улиц Татарстан и Салимжанова в Казани. Пострадали шесть человек, сообщает 4 октября пресс-служба МВД по Татарии.

Авария произошла около 8 часов утра. Водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi. Водитель иномарки оказался заблокирован в салоне, его извлекли прибывшие на место спасатели. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, травмы получили и пять пассажиров автобуса. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Московском районе Казани автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и её 10-летнюю дочь. Обе они скончались в больнице.

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