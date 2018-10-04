В Башкирии директор фирмы пытался похитить у «Башнефти» трубопровод

Уфа, , 10:17 — REGNUM В Башкирии после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту попытки хищения трубопровода стоимостью порядка 56 млн рублей, сообщает 4 октября пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в 2018 году директор ликвидированной фирмы ООО «Башстроймаш» обратился к главе Аургазинского района с заявлением о предоставлении в аренду земельных участков для демонтажа бездействующего дистиллепровода ОАО «Сода». При этом мужчина предоставил главе района поддельный договор на выполнение работ.

Отмечается, что фактическим владельцем трубопровода является «Башнефть», а в случае демонтажа нефтяному предприятию мог быть причинен многомиллионный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, количество криминальных врезок в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы снижается — силовики стали чаще ловить преступников, а суды — давать реальные сроки заключения.

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