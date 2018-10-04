Четверг, 4 Октября 2018 года
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В Якутии убит сотрудник МЧС

Происшествия

ЧП произошло в селе Абага

Якутск, 4 октября 2018, 10:09 — REGNUM  Сотрудник МЧС погиб от рук неизвестного в Якутии. Об этом сообщает 4 октября «5 канал».

Инцидент со стрельбой, в результате которого сотрудник ведомства получил смертельные ранения, произошел в селе Абага. Подробности ЧП пока неизвестны.

На месте работают правоохранители. Личность нападавшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое убийство произошло в Якутии в мае 2018 года. По данным следствия, пожилой житель села Булгунняхтях застрелил 35-летнюю женщину, её сына и их пожилого соседа. Затем пенсионер расправился с двумя мужчинами в другом доме и покончил с собой.

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