В кировском аэропорту прокомментировали инцидент с инвалидами

Киров, , 10:04 — REGNUM Двое инвалидов-колясочников, вынужденные самостоятельно подниматься по трапу в кировском аэропорту «Победилово», сами отказались от помощи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее один из очевидцев заявил, что несколько дней назад наблюдал «позорнейшую картину», когда инвалиды «ползком» забирались на борт самолета, следовавшего из Кирова в Москву.

«Пассажир с ограниченными возможностями имеет право отказаться от помощи и совершить посадку или высадку самостоятельно, в ситуации, описанной в вашем запросе, именно так и произошло», — цитирует портал Newsler.ru ответ пресс-службы аэропорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область вошла в число 20 пилотных регионов, где будет реализован проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он предполагает бесплатное обучение школьников программированию на языке Java.

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