В Кабардино-Балкарии совершено жестокое убийство полицейского

Нальчик, , 10:02 — REGNUM Сотрудник полиции убит в Кабардино-Балкарии. Его тело нашли 3 октября в пойме реки Баксан, неподалеку от селения Атажукино, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР по региону.

На теле полицейского обнаружены огнестрельные и ножевые ранения. В ведомстве сообщили, что погибший являлся участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Баксанский».

В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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