Четверо военных погибли при подрыве БТР на юго-востоке Турции

Анкара, , 09:51 — REGNUM В Турции в результате подрыва бронетранспортера на самодельной мине погибли четверо военнослужащих, еще пятеро получили ранения, сообщает 4 октября DHA.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Батман на юго-востоке страны, где турецкие военнослужащие проводят операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отмечается, что после этого в регионе началась широкомасштабная операция с привлечением Военно-воздушных сил страны.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

В ходе многолетнего противостояния с обеих сторон погибли свыше 40 тыс. человек, в том числе женщин и детей. Тем не менее Анкара не готова пойти на уступки Рабочей партии Курдистана.

Читайте также: ВВС Турции нанесли новые удары по позициям РПК в Ираке