В Прикамье растёт число рецидивных бытовых преступлений

Пермь, , 09:46 — REGNUM В Пермском крае перед правоохранителями стоит задача профилактики и пресечения повторных преступлений в бытовой сфере. Сегодня, 4 октября, в краевой прокуратуре на координационном совещании, посвященном вопросам профилактики бытовых правонарушений и преступлений, отметили, что на фоне существенного сокращения числа зарегистрированных бытовых преступлений есть рост рецидивных случаев в этой же сфере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона

В 2017 году число бытовых преступлений уменьшилось на 48,4% (с 4449 до 2325), за первое полугодие 2018 года снижение — на 25% (с 1270 до 1026). Уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступления с 296) в 2016 году до 242 в 2017 году, в первом полугодии 2018 года совершено 105 (128) таких преступлений бытовой направленности. Между тем число убийств выросло с 22 до 25.

«По-прежнему большинство указанных преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. На протяжении последних лет увеличивается уровень рецидивной преступности среди категории лиц, совершающих преступления в бытовой сфере», — сообщили в прокуратуре Пермского края.