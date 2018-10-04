Выбивали показания: на Ямале полицейских отправили в колонию

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:19 — REGNUM За избиение свидетеля в Новом Уренгое (ЯНАО) двое полицейских приговорены к лишению свободы. За превышение должностных полномочий с применением насилия каждому из них назначено судом по два года колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ямала.

установлено, что 11 ноября 2015 года двое полицейских в одном из служебных кабинетов здания ОМВД России по Новому Уренгою, требовали от мужчины сообщить сведения о причастности его знакомого к хищению чужого имущества. Показания буквально выбивались руками и ногами по голове и различным частям тела мужчины.

Избитый свидетель пообещал сотрудникам полиции показать местонахождение разыскиваемого лица. Когда в сопровождении полицейских на служебной машине все выдвинулись в путь, избитому удалось скрыться от истязателей во время остановки.

Потерпевший обратился за защитой от рьяных полицейских также в правоохранительные органы. На суде обвиняемые отрицали свою вину, но это им не помогло. Они были приговорены к двум годам заключения каждый с отбыванием в колонии общего режима. Полицейских взяли под стражу в зале суда.

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