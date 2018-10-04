В Экибастузе изъяли 300 кг марихуаны

Экибастуз, Казахстан, , 09:40 — REGNUM Сотрудники управления борьбы с наркобизнесом департамента внутренних дел Павлодарской области задержали двоих жителей Экибастуза по подозрению в хранении наркотиков, передает 4 октября телеканал «Хабар 24».

В ходе проведения досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли пять коробок и два мешка, в которых содержалось 300 кг марихуаны. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания УВД Экибастуза.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Казахстана Иван Добрышин заявил, что за последние пять лет численность наркозависимых граждан республики сократилось на 35%.

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