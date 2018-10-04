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В Экибастузе изъяли 300 кг марихуаны

Происшествия

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания УВД Экибастуза

В Экибастузе изъяли 300 кг марихуаны
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Конопля

Экибастуз, Казахстан, 4 октября 2018, 09:40 — REGNUM  Сотрудники управления борьбы с наркобизнесом департамента внутренних дел Павлодарской области задержали двоих жителей Экибастуза по подозрению в хранении наркотиков, передает 4 октября телеканал «Хабар 24».

В ходе проведения досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли пять коробок и два мешка, в которых содержалось 300 кг марихуаны. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания УВД Экибастуза.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Казахстана Иван Добрышин заявил, что за последние пять лет численность наркозависимых граждан республики сократилось на 35%.

Читайте ранее в этом сюжете: Число наркоманов в Казахстане уменьшилось на 35% за пять лет

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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