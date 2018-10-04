Биробиджанцы опять потеряли мэра Евгения Коростелёва

Биробиджан, , 09:26 — REGNUM Жители столицы ЕАО Биробиджана опять потеряли своего мэра Евгения Коростелёва. Вопрос накануне отопительного сезона отнюдь не праздный, учитывая, что в ЕАО еще много важных объектов к зиме не готовы. Однако в мэрии держат оборону и не признаются, куда пропал градоначальник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Областная газета Время Биробиджана безуспешно пыталась разыскать градоначальника, чтобы задать ему вопросы о подготовке города к зиме. В ЕАО эта подготовка проходит крайне сложно, учитывая, что городская ТЭЦ очень старая и всю прошлую зиму выходила из строя, оставляя тысячи людей в мороз без тепла. В ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина биробиджанцы хором просили главу государства решить вопрос с теплоснабжением столицы ЕАО. Сегодня, в частности, без необходимого запаса топлива остаются биробиджанские лечебные учреждения — психоневрологический интернат, противотуберкулезный диспансер, психиатрическая больница и другие.

Однако разыскать мэра Коростелёва и его заместителя Андрея Пивенко журналисты так и не смогли: помощник мэра не смогла сообщить, куда пропал мэр, лишь сказала, что он в отъезде до пятницы. Стойко держат оборону и не выдают месторасположение главы города и остальные сотрудники мэрии, и Городская дума.

Вопрос — «куда исчез мэр?» — так и остался открытым. Между тем, отопительный сезон официально стартовал с 1 октября. И стартовал далеко не везде.

Напомним, прокуратура ЕАО официально сообщила, что сроки подачи тепла на важные социальные объекты в области могут быть отодвинуты.

Дело ещё и в том, что мэр Коростелёв имеет свойство путешествовать по городам и даже странам за бюджетный счет, однако без какой-либо пользы для города: то в солнечный Израиль уедет в командировку и расскажет устами своей пресс-службы мёрзнущим в своих домах биробиджанцам, какие прекрасные шампуни из натуральных компонентов делают в этой прекрасной стране. То поедет в командировку в Китай, чтобы потом, опять же, в релизах пресс-службы, помечтать — «вот и нам бы так же». Но биробиджанцы толку от дорогостоящих поездок мэра не видят, потому столь расточительные поездки их не на шутку злят.

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Как сообщало ИА REGNUM, поймать, в прямом смысле этого слова, мэра Биробиджана пытались и жильцы проблемного жилищного фонда. Мэр даже назначил им встречу. Однако заблудился, поскольку плохо знает расположение улиц в городе, который возглавляет. Люди поехали за мэром и сопроводили его к месту встречи, где уже собрались горожане. Но увидев рассерженных людей, господин Коростелев передумал выходить из машины и уехал. Биробиджанцы даже пытались его догнать, но не смогли.