Под Екатеринбургом сгорел храм

Среднеуральск, Свердловская область, , 08:59 — REGNUM Под Екатеринбургом на территории монастыря сгорел один из храмов. Пожар возник ночью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 01:25 по местному времени. В 02:42 открытое горение ликвидировали, а 05:26 были завершены разборка и проливка сгоревших конструкций.

Известно, что площадь пожара достигла 70 кв. м. Огонь повредил церковную утварь и кровлю на втором этаже храма. Причины пожара выясняются.