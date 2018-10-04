Четверг, 4 Октября 2018 года
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Под Екатеринбургом сгорел храм

Происшествия

Тушение огня заняло примерно час

Среднеуральск, Свердловская область, 4 октября 2018, 08:59 — REGNUM  Под Екатеринбургом на территории монастыря сгорел один из храмов. Пожар возник ночью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 01:25 по местному времени. В 02:42 открытое горение ликвидировали, а 05:26 были завершены разборка и проливка сгоревших конструкций.

Известно, что площадь пожара достигла 70 кв. м. Огонь повредил церковную утварь и кровлю на втором этаже храма. Причины пожара выясняются.

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Православие
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