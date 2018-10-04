Четверг, 4 Октября 2018 года
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Один ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом на юге США

Происшествия

Инцидент произошел днем 3 октября в городе Мескит

Остин, США, 4 октября 2018, 08:55 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в американском штате Техас погиб один ученик, еще трое пострадали, сообщает Associated Press.

По данным издания, инцидент произошел днем 3 октября в городе Мескит. Автобус врезался в столб, после чего перевернулся и загорелся. В этот момент в салоне находились 38 человек.

Кроме детей в ДТП пострадали водитель автобуса и трое учителей, все они были госпитализированы в больницу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом и грузовиком в американском штате Нью-Мексико погибли семь человек.

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