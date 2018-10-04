В Дортмунде произошли столкновения между левыми и правыми демонстрантами

Дортмунд, Германия, , 09:13 — REGNUM 3 октября в немецком городе Дортмунд произошли столкновения между правыми и левыми активистами и полицией, передает телеканал N-TV.

После небольшого митинга на Зонненплатц националисты спровоцировали полицию, распылив из микроавтобуса в сторону полицейских и антифашистов огнетушитель. Полиция задержала восемь человек, в том числе одного члена городского совета от партии «Правые». Они объявлены подозреваемыми в попытке нанесения телесных повреждений, нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции.

В районе Инненштадт также прошел митинг 60 неонацистов, против которых выступили антифашисты. Полиция вмешалась, чтобы предотвратить серьезные столкновения и арестовала зачинщика — левого активиста, который забрасывал политических противников конским навозом. Во время операции упали две полицейские лошади, одна их них получила серьезные повреждения.

Напомним, 3 октября во всех городах Германии проходили торжества в честь Дня германского единства — 28-й годовщины объединения ФРГ и ГДР.

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