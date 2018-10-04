Четверг, 4 Октября 2018 года
10:10:07 МСК

В ЛНР за сутки 3 октября зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ

Происшествия

По направлению Кряковка — Пришиб отмечен обстрел из 122-мм орудия (10 выстрелов), по направлению Крымское — Сокольники зафиксирована стрельба из БМП-1 (16 выстрелов) и стрелкового оружия

В ЛНР за сутки 3 октября зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ
ВО «Свобода»
Война на Донбассе

Луганск, 4 октября 2018, 08:20 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) за истекшие сутки 3 октября два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили 4 октября в представительстве ЛНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За 3 октября со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по направлению Кряковка — Пришиб отмечен артиллерийский обстрел из 122-мм орудия (10 выстрелов), по направлению Крымское — Сокольники зафиксирована стрельба из вооружения БМП-1 (16 выстрелов) и стрелкового оружия.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях, отметили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Читайте также: ЛНР: Порошенко обостряет обстановку в Донбассе перед выборами

Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующие сутки Украина 12 раз обстреляла территорию ЛНР. 2 октября под обстрел попали пгт Донецкий и Калиново, села Желобок, Сокольники, Лозовое, Пришиб, Калиновка.

Читайте также: ВСУ провели массированный обстрел ЛНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить