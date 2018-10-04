Четвертое за сутки землетрясение произошло на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 08:15 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у восточного побережья Камчатки, которое стало в регионе четвертым за сутки, сообщили 4 октября РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Отмечается, что очередное землетрясение произошло днем 4 октября в акватории Камчатского пролива на восточном побережье Камчатки. Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 50 км в 88 км от села Крутоберегово Усть-Камчатского района. Ранее в этом регионе произошли два сейсмособытия с магнитудой 4,8 и одно с магнитудой 5,3.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в акватории Тихого океана возле берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков, находившийся на глубине 17 км, располагался в 62 км юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района.

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