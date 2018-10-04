Число голодающих пожарных в Якутии продолжает расти

Якутск, , 08:04 — REGNUM К акции протеста сотрудников ГБУ «Противопожарная служба Якутии» присоединился начальник караула пожарной части в селе Маган Роман Городов. Таким образом число объявивших голодовку пожарных республики достигло 19-ти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Требования у него практически те же, что и у сотрудников подразделений в пригороде Якутска Кангалассы и посёлке Зырянка. В их числе начисление зарплат надлежащим образом. А также выдача обмундирования.

«После первой голодовки спецодежду нам никто не выдал, одели только одну десятую частей. А у нас по-прежнему рваные сапоги», — говорит Роман Городов.

Переработки, по мнению пожарных, оплачиваются им в недостаточном объёме и рассчитываются не правильно. Роман Городов приводит пример: в августе он отработал 240 часов при нормативных 147-ми. За 90 часов переработки ему было начислено 4 тыс. рублей.

«По количеству часов это чуть ли не вторая зарплата должна быть, но вместо этого — такая сумма», — недоумевает начальник караула пожарной части в Магане.

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Ещё одна претензия — септик, который не подключен к централизованному сливу, а потому пожарные вынуждены за свой счёт нанимать ассенизаторские машины для его откачки. Проблемой стал и туалет пожарной части на улице, за 200 метров. При этом начальник караула — одновременно и пожарный, и диспетчер — сотрудников в пожарной части не хватает.

«Штат не укомплектован, а одному работать на пожаре тяжело. Кроме того, за совмещение должностей доплачивать не хотят», — говорит Роман Городов.

При этом по правилом при тушении пожара должно формироваться звено газодымзащиты, которое должно состоять не менее, чем из трёх человек. Одновременно с разведкой пожара команда также должна заниматься проведением спасательных работ, развёртыванием сил и средств, ликвидацией горения, проведением связанных с тушением спецработ, и как это всё возможно сделать одному человеку — неизвестно. В список действий по разведке пожара, например, входит и оценка наличия и характера угрозы людям, необходимость защиты или эвакуации имущества, определение площади пожара, поиск ближайших водоисточников, проверка угрозы взрыва или наличия электроустановок под напряжением и многое другое.

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Эта ситуация усугубляется тем, что в условиях нехватки людей пожарные в Магане вынуждены работать сутки/через двое, а не через трое, как положено, и при этом доплаты за переработки, как говорилось выше, мизерные.

В условиях неукомплектованности штата также работают пожарные части в посёлках Тулагино, Хатассы и садовом товариществе «Сатал».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября голодовку объявили 13 сотрудников пожарной части в пригороде Якутска Кангалассы. На следующий день к ним присоединился один пожарный из посёлка Нижний Бестях, а затем — ещё трое сотрудников пожарной части в посёлке Зырянка. Поддерживают требования голодающих, не участвуя в акции протеста, почти все сотрудники подразделений ГБУ «Противопожарная служба Якутии». Пожарные просят рассчитывать им зарплату как положено: за работы сутками, а не за пятидневку с переработками. В списке требований также выдача обмундирования в необходимом объёме и по сезону; создание нормальных условий труда — состояние зданий пожарных частей в Кангалассах, Зырянке и Среднеколымске плачевное.