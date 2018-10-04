Сотрудники и директор колледжа Новосибирска подозреваются в мошенничестве

Новосибирск, , 07:44 — REGNUM В Новосибирске в отношении начальника отдела кадров колледжа печати и информационных технологий возбуждено и соединено в одно производство восемь уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное путём обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Как выяснилось, начальник отдела кадров зарегистрировала на своего родственника организацию, оказывающую полиграфические услуги. После чего на протяжении четырёх лет (с 1 июля 2014 года по 1 июля 2018 года) трое фигурантов по уголовному делу, а в ходе расследования была установлена причастность директора колледжа и бухгалтера учреждения, принимались заказы на полиграфию, которые выполняли сотрудники колледжа на учебном же оборудовании. Деньги за эти работы, а это в общей сумме около 10 млн рублей, переводились на расчётный счёт подконтрольной организации, после чего распоряжались ими по собственному усмотрению.

«В настоящее время директор и бухгалтер образовательного учреждения задержаны по подозрению в совершении преступлений. По ходатайству следователя судом рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточняют в ведомстве.

Отметим, что директором Новосибирского колледжа печати и информационных технологий, согласно данным на сайте учреждения, является Роман С. Учредителем и собственником имущества ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» — Новосибирская область. Полномочия учредителя учреждения осуществляют правительство и министерство образования региона, а также областной департамент имущество и земельных отношений.