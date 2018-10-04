Четверг, 4 Октября 2018 года
08:22:27 МСК

Столкновение двух военных самолетов в Судане — видео‍

Происшествия

«Аэропорт Хартума был закрыт в течение нескольких часов»

Хартум, 4 октября 2018, 07:42 — REGNUM  3 октября в Судане столкнулись два военно-транспортных самолета — Ан-32 и Ан-26. Об этом сообщил местный портал Sudan Tribune.

Инцидент произошел в аэропорту Хартума. По предварительным данным, погибших в результате ЧП нет.

«Аэропорт Хартума был закрыт в течение нескольких часов после того, как столкнулись два военно-транспортных самолета, принадлежащих ВВС Судана», — передает вещатель.

Отметим, что на портале YouTube уже появилось видео данного происшествия. На кадрах видно, что один из самолетов «догнал» на взлетно-посадочной полосе (ВПП) второй и врезался в него.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить