Столкновение двух военных самолетов в Судане — видео‍

Хартум, , 07:42 — REGNUM 3 октября в Судане столкнулись два военно-транспортных самолета — Ан-32 и Ан-26. Об этом сообщил местный портал Sudan Tribune.

Инцидент произошел в аэропорту Хартума. По предварительным данным, погибших в результате ЧП нет.

«Аэропорт Хартума был закрыт в течение нескольких часов после того, как столкнулись два военно-транспортных самолета, принадлежащих ВВС Судана», — передает вещатель.

Отметим, что на портале YouTube уже появилось видео данного происшествия. На кадрах видно, что один из самолетов «догнал» на взлетно-посадочной полосе (ВПП) второй и врезался в него.