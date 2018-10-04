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ЛНР подверглась двум обстрелам за сутки со стороны Украины

Происшествия

ВСУ стреляли из запрещенного оружия

Луганск, 4 октября 2018, 07:31 — REGNUM  ВСУ два раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 3 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели из артиллерийских орудий, БМП и стрелкового оружия обстреляли села Желобок и Сокольники.

Напомним, Минскими соглашениями запрещено применение на линии фронта артиллерийских орудий и минометов. Также соглашения обязывают обе стороны конфликта прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта.

Однако киевские войска игнорируют договоренности, а украинское командование неоднократно заявляло, что намерено силой захватить Донбасс.

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Артобстрелы республик Донбасса
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