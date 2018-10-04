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В Италии у 43 человек выявлена «болезнь легионеров»

Происшествия

Летом 2018 года в упомянутом регионе Италии уже была зафиксирована вспышка легионеллеза

В Италии у 43 человек выявлена «болезнь легионеров»
Больница

Москва, 4 октября 2018, 07:26 — REGNUM  На северо-западе Италии зафиксирована вспышка заболеваемости легионеллезом (так называемой «болезнью легионеров»). Об этом сообщает 4 октября сайт Роспотребназдора.

Отмечается, что на 21 сентября количество больных пневмонией в регионе Ломбардия возросло до 450, из них в 43 случаях диагноз легионеллез подтвержден лабораторно.

«Причиной вспышки считают загрязнение установок по охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель легионеллёза», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре уведомили, что летом 2018 года в упомянутом регионе Италии уже была зафиксирована вспышка легионеллеза, тогда властям города Брессо пришлось закрыть четыре городских фонтана — в городском водопроводе был обнаружен возбудитель заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Центр общественного здоровья министерства охраны здоровья Украины информировал, что пятеро жителей села Меняйловка Одесской области госпитализированы с симптомами сибирской язвы.

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