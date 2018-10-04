Полицейские применили электрошок против флоридца, угнавшего трактор

Майами, США, , 06:01 — REGNUM Житель американского штата Флорида угнал трактор, но затем был остановлен полицейскими. Во время обыска подозреваемый пытался сбежать, что вынудило полицейских применить электрошокер. Об этом сообщает CBS Miami.

Сообщается, что полицейские на дороге увидели Чарльза Макнила за рулем трактора и приказали ему остановиться. Во время проверки Макнил назвал ложное имя и номер фальшивого водительского удостоверения. При попытке ареста подозреваемый пытался сбежать, полицейским пришлось применить тазер, чтобы остановить беглеца. Позднее выяснилось, что трактор Макнил угнал.

Инцидент произошел 28 сентября, однако кадры с видеорегистратора полицейского автомобиля, выложенные в сеть, просмотрели уже более 50 тысяч зрителей.