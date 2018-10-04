Четверг, 4 Октября 2018 года
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Полицейские применили электрошок против флоридца, угнавшего трактор

Происшествия

Он пытался сбежать при аресте

Майами, США, 4 октября 2018, 06:01 — REGNUM  Житель американского штата Флорида угнал трактор, но затем был остановлен полицейскими. Во время обыска подозреваемый пытался сбежать, что вынудило полицейских применить электрошокер. Об этом сообщает CBS Miami.

Сообщается, что полицейские на дороге увидели Чарльза Макнила за рулем трактора и приказали ему остановиться. Во время проверки Макнил назвал ложное имя и номер фальшивого водительского удостоверения. При попытке ареста подозреваемый пытался сбежать, полицейским пришлось применить тазер, чтобы остановить беглеца. Позднее выяснилось, что трактор Макнил угнал.

Инцидент произошел 28 сентября, однако кадры с видеорегистратора полицейского автомобиля, выложенные в сеть, просмотрели уже более 50 тысяч зрителей.

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