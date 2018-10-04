В Японии из-за тайфуна отменили более 200 авиарейсов

Токио, , 05:28 — REGNUM В Японии из-за приближения тайфуна «Конг-рэй» были отменены 214 авиарейсов в префектуре Окинава, сообщает NHK.

Ожидается, что тайфун подойдет вплотную к территории Японии к выходным, а далее двинется вдоль побережья Японского моря.

Напомним, предыдущий тайфун, «Трами», обрушился на японский остров Окинава 28 сентября. От тайфуна пострадали более ста человек, двое погибли. Из-за непогоды были отменены более тысячи авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в результате тайфуна «Трами» без электроэнергии остались около 990 тыс. квартир и жилых домов. Больше всего от тайфуна пострадали префектуры Сидзуока, Гифу, Айти и Миэ в центральной части острова Хонсю.

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