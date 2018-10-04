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В США арестован подозреваемый в отправке писем с ядом

Происшествия

Личность подозреваемого не разглашается

В США арестован подозреваемый в отправке писем с ядом
Яд

Логан, США, 4 октября 2018, 03:44 — REGNUM  В американском городе Логан штата Юта был задержан подозреваемый в рассылке писем с неким отравляющим веществом в министерство обороны США, сообщает Reuters.

В настоящее время ФБР не разглашает имя подозреваемого. Ранее ФБР заявляло, что ищет в Логане опасное химическое вещество, и предупредило жителей об отсутствии угрозы.

Ранее, 2 октября сотрудники службы безопасности Пентагона обнаружили токсичное вещество рицин среди писем, которые были адресованы главе минообороны США Джеймсу Мэттису и адмиралу ВМС Джону Ричардсону. Сообщалось, что подобные посылки с рицином были отправлены и в Белый дом, в том числе американскому президенту Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Fox News заявили, что в отправке посылок с рицином подозревается экс-военнослужащий Военно-морских сил США. Отмечается, что подозреваемого удалось вычислить по обратному адресу, оставленному на одном из конвертов.

Читайте ранее в этом сюжете: В отправке рицина в Белый дом и Пентагон подозревается экс-служащий ВМС США

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