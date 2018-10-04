Саперы на обнаружили взрывного устройства в Мособлсуде

Москва, , 03:34 — REGNUM Сообщение о наличии взрывного устройства в здании Московского областного суда не подтвердилось, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что при проверке здания суда никаких взрывных устройств не было обнаружено. Из-за информации о минировании работа Мособлсуда была парализована на несколько часов. В настоящее время оцепление снято, суд продолжил функционировать в прежнем режиме.

Напомним, 3 октября в Московский областной суд поступил анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве в здании суда. Из здания были эвакуированы около пятисот человек, на место прибыли саперы и спасательные службы.