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Саперы на обнаружили взрывного устройства в Мособлсуде

Происшествия

Суд продолжил функционирвать в прежнем режиме

Москва, 4 октября 2018, 03:34 — REGNUM  Сообщение о наличии взрывного устройства в здании Московского областного суда не подтвердилось, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что при проверке здания суда никаких взрывных устройств не было обнаружено. Из-за информации о минировании работа Мособлсуда была парализована на несколько часов. В настоящее время оцепление снято, суд продолжил функционировать в прежнем режиме.

Напомним, 3 октября в Московский областной суд поступил анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве в здании суда. Из здания были эвакуированы около пятисот человек, на место прибыли саперы и спасательные службы.

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