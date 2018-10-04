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NASA не исключает отсутствия злого умысла в появлении отверстия в «Союзе»

Происшествия

NASA и «Роскосмос» вместе проводят расследование инцидента, чтобы выявить причину

NASA не исключает отсутствия злого умысла в появлении отверстия в «Союзе»
Молоток и зубило

Вашингтон, 4 октября 2018, 03:18 — REGNUM  Заключение «Роскосмоса», согласно которому отверстие в «Союзе МС-09» не является результатом производственного брака, не должно подразумевать обязательного наличия злого умысла в его появлении, говорится в официальном заявлении NASA.

«Российские СМИ недавно заявили, что генеральный директор («Роскосмоса» — прим. ИА REGNUM ) Дмитрий Рогозин сообщил, что отверстие не является производственным дефектом… Этот вывод не должен обязательно означать, что отверстие появилось в результате злого умысла. NASA и «Роскосмос» вместе проводят расследование инцидента, чтобы выявить причину», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября гендиректор «Роскосмоса"Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка космического корабля «Союз МС-09» была повреждена в результате преднамеренного воздействия. Тем самым Рогозин исключил версию заводского брака.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа на Международной космической станции (МКС) специалисты обнаружили утечку воздуха. Как выяснилось, в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» появилось отверстие диаметром около двух миллиметров. Космонавты устранили повреждение.

Читайте ранее в этом сюжете: Отверстие в обшивке «Союза»: заводской брак исключен

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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