Четверг, 4 Октября 2018 года
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В Тульской области упавший кран убил рабочего

Происшествия

По неподтвержденным данным также есть один пострадавший

Суворов, Тульская область, 4 октября 2018, 01:30 — REGNUM  На Черепетской ГРЭС в городе Суворове Тульской области во время демонтажа рухнул кран, в результате чего погиб рабочий, сообщает ИА Тульские Новости.

Сообщается, что, по неподтвержденным данным, также есть один пострадавший. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября на строительной площадке в Краснодаре упал башенный кран. В результате падения погиб оператор-крановщик, который находился в кабине. При падении крана он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре рухнул башенный кран

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами
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