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В Мадриде погибла девочка, которую отец оставил в машине

Происшествия

Скорая помощь не смогла спасти ребенка

Мадрид, 4 октября 2018, 00:30 — REGNUM  Мужчина в Мадриде вез дочь в детский сад, но забыл ее в автомобиле, после этого ребенок скончался, сообщает испанская газета ABC.

Сообщается, что мать ребенка пришла вечером в детский сад, чтобы забрать свою дочь. Однако после телефонного разговора с мужем выяснилось, что он забыл ребенка в автомобиле, который припарковал на улице Анны Австрийской. Туда прибыла скорая помощь, на протяжении 45 минут медики пытались вернуть ребенка к жизни, но безрезультатно. В настоящее время этим делом занимается полиция, которая выясняет обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября итальянский сенат принял закон, который обязывает водителей с детьми устанавливать специальную сигнализацию в детские кресла автомобиля. Этот сигнал должен напомнить водителю о присутствии ребенка в машине, если водитель пытается закрыть автомобиль с ребенком внутри. Установка такой системы станет обязательной в Италии с июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Итальянским водителям запретили оставлять детей в машине

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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