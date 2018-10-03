Четверг, 4 Октября 2018 года
01:31:38 МСК

В Филадельфии пять человек пострадали при стрельбе у торгового центра

Происшествия

Нападавшие скрылись с места преступления

Джермантаун, США, 3 октября 2018, 23:33 — REGNUM  Пять человек пострадали в результате стральбы у здания торгового центра в американском штате Филадельфия, передаёт 3 октября телеканал NBC.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Джермантауне, расположенном на северо-западе штата.

По предварительной информации, неизвестные на белом автомобиле Chevrolet, подъехав к торговому центру, открыли стрельбу по людям. Всего было произведено по меньшей мере 18 выстрелов.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 23 лет были доставлены в больницу. Состояние одного из них, получившего ранение в голову, оценивается медиками как критическое.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Полиция пока не озвучивает версий произошедшего и обратилась к гражданам с просьбой о помощи в розыске преступников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить