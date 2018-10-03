В Филадельфии пять человек пострадали при стрельбе у торгового центра

Джермантаун, США, , 23:33 — REGNUM Пять человек пострадали в результате стральбы у здания торгового центра в американском штате Филадельфия, передаёт 3 октября телеканал NBC.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Джермантауне, расположенном на северо-западе штата.

По предварительной информации, неизвестные на белом автомобиле Chevrolet, подъехав к торговому центру, открыли стрельбу по людям. Всего было произведено по меньшей мере 18 выстрелов.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 23 лет были доставлены в больницу. Состояние одного из них, получившего ранение в голову, оценивается медиками как критическое.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Полиция пока не озвучивает версий произошедшего и обратилась к гражданам с просьбой о помощи в розыске преступников.